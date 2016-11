Sulz a. N. Festgelegte Dialoge gibt es in den Proben nicht wirklich

Mit hoher Konzentration werden die Anweisungen ausgeführt. "Du musst buckliger laufen", gibt die Regie Anweisungen. "Wie nenn ich dich ?" Was als Denkhilfe zugerufen wird, hört sich dann so an: "Was geb ich dir für einen Namen ?"

Richtig umgesetzt, aus dem eigenen Erinnerungsvermögen heraus geantwortet und auch gefragt, so wird gespielt, denn ein Auswendiglernen gibt es nicht. Immer wieder wird in die Hände geklatscht: "Stopp! Wir machen das noch mal". Es gibt nur Situationsvorgaben, die Bliesner immer wieder geduldig erläutert. Sie nimmt auch mal eine Schauspielerin an der Hand und führt sie. Gesten und Mimik werden vorgemacht.

Die Freude ist spürbar

So ist jede Probe anders mit anderen Dialogen. Die Senioren setzen selber um – mit erstaunlicher Präzision. Selbst nach einer Stunde Probe ist die Freude am Tun noch sicht- und spürbar, denn bei den drei Liedern wird mit lächelnder Miene mitgesungen.

Jeder verkörpert in seiner Rolle einen Teil seiner Lebensgeschichte und es bedeutet eine immense geistige Herausforderung für die teils demenziell und psychisch erkrankten Senioren, Texte und Handlung an der richtigen Stelle zusammenzuführen.

Aufführungen sind am Freitag, 18. November, um 17 Uhr und am Sonntag, 20. November, um 15 Uhr im Café Ambiente.