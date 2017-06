Sulz a. N. Farbenfroher Umzug mit 14 Gruppen

Den Umzug führte die Jugendkapelle Marschalkenzimmern an. Ins Märchenland entführte der evangelische Kindergarten mit seinem Knusperhäuschen, Zauberern und Feen. Als freche Früchtchen und junges Gemüse präsentierte sich die Grundschule aus Dürrenmettstetten. Mit von der Partie waren auch die Pfadfinder.

Die Gymnastikgruppe von Irene Reinisch feierte lieber in Hopfau am schönen Glatttalstrand als auf der Wies’n im Bayernland und schenkte kühle Getränke aus. Das Floristikgeschäft Blatt Werk erinnerte an den Hopfen in der Au anno 1891 sowie an den Namensgeber der Ortschaft und verschenkte kleine Bündel mit dem Brauzusatz.

Als Fußgruppe wirkten die AH-Fußballer mit. Nicht fehlen durften die Aktiven des Musikvereins. Für eine kleine Abkühlung sorgte die nostalgische Spritze der Feuerwehr aus dem Jahr 1785. Die Bewohner des Ortsteils Neunthausen machten sich bereits Gedanken, wie sie bei der anstehenden Brückensanierung über die Glatt kommen sollten. Sie fragten sich: "Wird die Brücke uns weggenommen, wie sollen wir dann rüber kommen?" Die früheren Flößer boten deshalb alle halbe Stunde eine Überfahrt für 2,50 Euro an.