Sulz a. N. Familienwanderungen des Vereins gut angenommen

Vorsitzender Patrick Guhl konnte 34 Mitglieder im Hotel-Landgasthof Brachfeld begrüßen. Es gab zwei Neuzugänge, so dass die Mitgliederzahl auf 108 stieg.

Die Unterstützung der Mitglieder werde bei der dreitägigen Hockete im August gebraucht, betonte Guhl. Am 19. und 20. August wird wieder in den Geräteschuppen der Familie Kußmaul eingeladen. Nach einem Ruhetag endet mit dem Handwerker-Vesper am Dienstag, 22. August, das "Brachfelder Volksfest". Die angebotenen Wanderungen in die nähere Umgebung für die ganze Familie wurden von den Mitgliedern und der Bevölkerung gut angenommen. Für dieses Jahr kann wieder ein interessanter Wanderplan erstellt werden. Patrick Guhl dankte den Wanderführern für ihr Engagement.

Höhepunkt des vergangenen Vereinsjahrs war der Zweitages-Ausflug in die Lechtaler Alpen. 59 Mitglieder erlebten zwei gesellige Tage. Auf humorvolle Weise ließ Schriftführer Michael Sturm das vergangene Jahr Revue passieren. Einen detaillierten Einblick in die Finanzen gab Kassiererin Eva Baumann. Da sich der Verein an den Kosten für den Ausflug beteiligt hatte, musste sie einen größeren Verlust vermelden. Der Verein sei aber weiterhin finanziell gut aufgestellt.