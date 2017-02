Sulz a. N. Familienförderung auch nachträglich

Sulz. In den Baugebieten "Tiergarten" in Dürrenmettstetten und "Stümple" in Holzhausen sind die Bauplatzpreise anhand der Familiengröße gestaffelt. Die CDU wies in ihrem Antrag drauf hin, dass sich in der Praxis Paare zunächst Wohneigentum anschaffen wollten, um sich erst danach den Kinderwunsch zu erfüllen. Diesen Elternpaaren sollte die Familienförderung ebenfalls ermöglicht werden, wenn ein Kind zwei Jahre nach dem notariellen Kaufvertrag eines Bauplatzkaufs geboren wird.

"Von der Richtung her ist das richtig", meinte SPD-Stadtrat Klaus Schätzle. Er kündigte dabei an, dass die SPD noch über eine Sozialstaffelung diskutieren möchte. Bürgermeister Gerd Hieber wollte dies aber nicht mit dem CDU-Antrag verknüpfen. "Hier geht es um die Botschaft, dass wir eine familienfreundliche Stadt sind. Das hat nichts mit dem Einkommen zu tun", betonte er. Eberhard Stiehle (FWV) war zwar ebenfalls für den Antrag, fand es aber schade, dass Leute, die keine Häuser bauen könnten, nicht in den Genuss einer Förderung kämen. Dem CDU-Antrag hat das Gremium einvernehmlich zugestimmt.

Kämmerer Michael Lehrer berichtete über die Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) für die Jahre 2009 bis 2013. Große Beanstandungen habe es nicht gegeben. "Die wenigen Einzelfeststellungen und Hinweise im Prüfungsbericht beeinträchtigen den positiven Gesamteindruck nicht", lautete das Fazit der GPA.