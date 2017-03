Sulz a. N. Fahrradshow mit einem zweifachen Trial-Weltmeister

Für die Fahrradbörse werden die gebrauchten Räder von zehn bis 12.30 Uhr angenommen, ab 13 Uhr ist Verkauf (Infos bei Sport- und Bike-Stiehle, Telefon 07454/9 25 40).

Der verkaufsoffene Sonntag in den Geschäften des HGV findet von 12 bis 17 Uhr statt. Neben der Fahrradshow gibt es weitere Attraktionen: So stellen die Autohäuser Blocher und Schmid ihre Fahrzeuge aus, zusätzlich gibt es einen Infostand von AVR. Die Firma Hollister zeigt Motorrad-Unikate. "Da werden die Männerherzen höher schlagen, und die einiger Frauen auch", meinte Renate Plocher vom HGV-Vorstand. Birgit Stiehle wies noch auf eine Reihe weiterer Programmpunkte hin: In den Läden werden Tulpen verteilt. Vier Osterhasen sind unterwegs und verteilen an die Besucher Süßigkeiten. Der Sulzer Musikverein spielt, ebenso Gruppen der Karg-Elert- Musikschule. Die Tanzschule Gayer bietet auf dem Marktplatz Kindertanzen an. In der Brühl- und Sonnenstraße gibt es einen Flohmarkt.

Das Nostalgie-Karussell wird bei der Firma Rumpel aufgebaut, außerdem können sich die Kinder auf dem Bungee-Trampolin sportlich betätigen. Für Bewirtung ist ebenfalls gesorgt. Offen ist am verkaufsoffenen Sonntag das Sulzer Bürgerbüro im Rathaus, das Zehnjähriges feiert. In der Volksbank können die Besucher an einem Selfie-Automaten Fotos von sich machen.