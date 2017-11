Sulz a. N. Fachwerkhäuser sind herausragende Baudenkmale

Auf eine Zeitreise durch die Epochen der Fachwerkbaukunst nahm der pensionierte Landeskonservator beim Denkmalschutzamt seine Zuhörer mit. Die ältesten Fachwerkhäuser stammen zumeist aus dem 14. Jahrhundert. Steinbauten und Holzwerke seien im Südwesten die Regel gewesen, während der Backsteinbau eher als Rarität vorkam. Seit etwa 30 Jahren wisse man über den Fachwerkbau in der Region viel mehr als in den Jahren davor. "Wir haben zwischenzeitlich Tausende von Bauten untersucht", so Goer. Die Vorläufer der heutigen Fachwerkhäuser seien einfache Pfostenbauten gewesen. Die Nachteile des Pfostenbaus führten dann zur Entwicklung des Ständerbaus. Im Mittelalter wurden die Balken "verblattet", später "verzapft".

Der Referent zeigte Fotografien bekannter Fachwerkbauten in Esslingen, Biberach und Limburg. Diese Häuser entstanden bereits im 13. Jahrhundert. Das berühmteste Beispiel finde man in Esslingen. "In der Webergasse 8 befindet sich eines der fünf ältesten Häuser Deutschlands", erklärte der Historiker.

In seinem gut einstündigen Vortrag schilderte der Experte aber nicht nur die Besonderheiten der herausragenden Baudenkmale, sondern beschrieb auch die Bauweise und Struktur von Wohnhäusern, die einen unverzichtbaren Anteil an der Gemeinde- und Stadtgestalt haben. "Wir hatten lange Zeit Probleme, Häuser im Bereich Bodensee zu analysieren, denn es hat sich herausgestellt, dass der Bodensee das Wachstum der Bäume beeinflusst", plauderte Goer aus dem Nähkästchen seiner Berufstätigkeit.