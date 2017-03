Sulz a. N. Experimentieren muss für die Schüler flexibler werden

Störend ist dabei die Stufensituation in den Fachräumen. Zudem habe man durch eine Rinne, die entsteht, wo die Satteldächer als Schmetterlingsdach zusammenlaufen, ein Feuchtigkeitsproblem. Neben der Ersatzbeschaffung von Stühlen, Tischen und Schränken, sind auch neue Versorgungssysteme für die Räume vorgesehen.

Im Bereich Chemie soll die Versorgung mit Gas und Elektronik über ein absenkbares Deckensystem erfolgen. Das habe sich im Bereich Biologie bereits bewährt. Im Fachraum Physik könne man durch Bodenenergiesäulen, also Tische mit einer Seitenversorgung, eine Kosteneinsparung erzielen. Zudem soll zwischen den Fachbereichen ein Verbindungsraum entstehen.

Nach Zustimmung des Ausschusses wurden Planerleistungen von 53 Prozent an das Ingenieurbüro Scaleoplan aus Zweiflingen vergeben. Die Bauleitung traue man sich selbst zu, meinte Pfister. Am 8. Mai sei die Vergabe in Sachen Ausstattung geplant.

Die Realisierung des Umbaus ist für Juli bis Ende September diesen Jahres vorgesehen. Parallel falle auch die energetische Außensanierung der Realschule an ­– ebenfalls ein Großprojekt.

Die kalkulierten Kosten für die Maßnahme betragen 197 000 Euro. Davon entfallen 123 000 Euro brutto auf die Ausstattung und 18 200 Euro auf das Honorar für Scaleoplan. Der Rest sind Umbaukosten für die Lüftungsanlage, die Beleuchtung, Bodenbeläge und mehr. Im Haushaltsplan sind 200 000 Euro eingestellt.