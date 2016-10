Sulz a. N. Evangelische Stadtkirche erstrahlt wieder in neuem Glanz

Geschichte über Franz von Assisi passt gut zum Dankbarkeit-Thema

Die Gemeinde sang anschließend den Sonnengesang des Franz von Assisi, und Ulrich Vallon erzählte dessen Geschichte. Franz von Assisi, der aus einem reichen Elternhaus stammte, entledigte sich seiner Besitztümer und verbrachte sein Leben in Glauben und in Demut.

Diese Geschichte passte gut zur Wiedereröffnung des Gotteshauses. Voller Demut und Dankbarkeit zeigte sich auch Karl Mutschler in seiner abschließenden Rede. Der stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderats bedankte sich bei zahlreichen Firmen und Helfern, die an der Renovierung beteiligt gewesen waren. Darunter waren auch syrische Flüchtlinge, die am Gottesdienst teilnahmen, obwohl sie einer anderen Religion angehören.

Nach der Feier gab es noch einen Stehempfang. Hier konnten die Besucher Fotos von den Renovierungsarbeiten anschauen und sich austauschen.