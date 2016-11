Sulz a. N. Es soll niemand schlechter gestellt werden

"Mit der Pflegereform erhalten auch Menschen mit geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen sowie demenziell erkrankte Menschen einen gleichberechtigten Zugang zu Leistungen der Pflegeversicherung", so Bühler. Die Pflegebedürftigkeit orientiere sich außerdem nicht mehr daran, wie viel Zeit ein Mensch am Tag an Hilfe benötigt, sondern daran, wie selbstständig der Alltag bewältigt werden kann und wie viel Unterstützung dafür notwendig ist.

"Das ist ein grundlegender Wandel, wodurch nun auch etwa soziale Bedürfnisse der Menschen berücksichtigt werden", sagte der AOK-KundenCenter-Leiter.

Eine weitere große Änderung sei die Abschaffung der bisherigen Pflegestufen. Mit Beginn des kommenden Jahres gebe es stattdessen fünf Pflegegrade. "Die Überleitung in die neuen Pflegegrade erfolgt automatisch. Dabei wird gegenüber den bisherigen Pflegestufen niemand schlechter gestellt", erklärte Bühler. Im Gegenteil: die finanziellen Leistungen der Pflegeversicherung würden in der Regel sogar höher ausfallen. Ein Beispiel: Bei Vorliegen einer Einschränkung der Alltagskompetenz ohne Pflegestufe betrug die Geldleistung bislang 123 Euro monatlich. Ab 1. Januar wird diese Personengruppe in Pflegegrad 2 eingestuft. Die Geldleistung beträgt dann 316 Euro monatlich.