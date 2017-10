Sulz a. N. Es läuft wie am Schnürchen

Sulz/Vöhringen (ah). Aus zehn C-Rohren kam das Wasser, die Strahlrohre waren besetzt von jeweils zwei Jugendlichen – damit war die Bekämpfung des "Brandes" recht erfolgreich. Die vielen Zuschauer am Feiertag waren beeindruckt.

In den Morgenstunden gab es bei Jugendwart Jürgen Renz noch Sorgenfalten, da das Wetter gar nicht gut aussah, um am Nachmittag die traditionelle Jugend-Hauptübung abzuhalten, an der knapp 40 Jugendliche und einige Wehrmänner teilnehmen sollten. Gegen Mittag kam dann aber die Sonne hervor. Nachdem in der Schreinerei das Feuer "ausgebrochen" war, verwandelte sich der Außenbereich in einen großen Übungsplatz. Zuerst rückten die Vöhringer mit ihren aktuell zehn Jugendlichen an und begannen mit den Löscharbeiten. Auch die Partner-Jugendwehr aus Sulz war schnell vor Ort. Die Silos wurden von den Sulzer Jugendwehrlern geschützt. Zugleich wurde der in der Nähe befindende Löschteich in Anspruch genommen. Im Ernstfall sei dieser sehr wertvoll, so Raimund Jauch, Kommandant der Gesamtwehr Vöhringen.

"Macht weiter so"