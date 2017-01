Sulz a. N. Es kommt ganz auf den Gegner an

Jasmin ist derzeit bei der siebten Poomsae. Mit steigender Zahl erhöht sich auch die Schwierigkeit. Ein Streifen fehlt ihr noch zu ihrem ersten DAN. "Bei Poomsae verteidigt man sich gegen imaginäre Gegner in rhythmisch aneinandergereihten Formen. Am Anfang ist es einer, und dann werden es immer mehr", erklärt sie.

Ihr Trainer Antonio Potenza weiß, worauf es bei dem Sport ankommt. Er ist selbst im Besitz des achten DANs. "Man muss immer schauen, was der Gegner macht. Wenn man weiß, wie es geht, dann erreicht man schnell, was man will", weiß Potenza. Es gebe 250 Stellen am Körper, die man unschädlich machen könne. "Es geht um Disziplin und Schnelligkeit", fügt Jasmin nickend hinzu.

Ein weiterer erfolgreicher Kämpfer ist Franco Potenza, Enkel des Trainers und süddeutscher Meister im Pointfight bei den Kindern unter 13 Jahren und unter 30 Kilo. Der Zehnjährige übt den Sport seit einigen Jahren aus und hat auch schon das ein oder andere blaue Auge kassiert. Angst hat er aber keine.

Söhne übernehmen Gruppe

E r kämpft gegen andere Kinder, bekommt je nach Berührung des Gegners Punkte. Nach zwei bis drei Minuten hat derjenige gewonnen, der mehr Punkte hat. Besonders stolz ist Potenza auf einen präzisen Kick ins Gesicht des Gegners bei den Meisterschaften. Die Kämpfer sind zwar durch Weste, Kopf- und Geschlechtsschutz sicher, doch das Gesicht kann hin und wieder etwas abbekommen.

Auch Franco hat noch keinen DAN, arbeitet aber darauf hin. Die DAN-Prüfungen sehen vor, dass man entweder Holzbretter oder sogar Backsteine mit Hand- oder Fußschlägen durchtrennt. "Dabei kommt es auf Konzentration und Zielsicherheit an", weiß Jasmin.

Antonio Potenza will in zwei Jahren als Trainer aufhören, doch der zukünftige Weg für die Tea-Kwon-Do-Gruppe ist geebnet. "Meine Söhne Alessandro und Stefano werden übernehmen", sagt der Trainer. Letzterer übt den Sport seit 14 Jahren aus. "Die Disziplin und die Härte beim Training reizen mich", meint der 24-jährige Stefano.

Der nächste Wettkampf findet im Februar oder März statt. Wenn die Tea-Kwon-Do-Kämpfer aus Sulz bei den regionalen Meisterschaften eine gewisse Punktzahl erreichen, dürfen sie an der deutschen Meisterschaft teilnehmen .