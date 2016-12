Sulz a. N. Es gibt keinen Grund, das Verfahren noch zu stoppen

Die Stellungnahmen aller betroffenen Ämter liegen vor, es gibt aktuell keinen Grund mehr das zweistufige Verfahren zu stoppen. Leopold rechnet damit, dass es, bedingt durch die Weihnachtszeit, in sieben bis acht Wochen über die Bühne ist. Auf Wunsch der Firma Beck wurde der Plan verkleinert. Richtung Stadtstraße wird eine Abböschung vorgenommen und das Gelände wird mit tauglichem Material aufgefüllt. Während der Anfahrt des Auffüllmateriales werden Proben entnommen.

Bei der Verkehrsschau am 17. November, bei der Ortsvorsteher Martin Sackmann, die Polizei, die untere Verkehrsbehörde und auch das Landratsamt sowie Sabrina Glöckler anwesend waren, standen nur zwei Punkte auf der Tagesordnung: Da es nun möglich ist, qualifizierte Straßen in Nähe von Kindergärten und Schulen zu 30er-Zonen zu erklären, wurde auch die Horber Straße (Ortsdurchfahrt) angedacht. Da sich der Kindergarten-Eingang jedoch mehr in der Schulstraße befindet, wurde kein Tempo 30 aufgenommen. Allerdings liegen im Moment noch nicht die Zahlen der Verkehrszählung vor, Ortsvorsteher Sackmann rechnet im Januar mit den Ergebnissen.

Zweites Thema bei der Verkehrsschau war die Straße bei Martin Schneckenburger vor dem Hofladen. Im Moment ist die Fläche noch im Besitz der Stadt Sulz. Die Verantwortlichen machten deutlich, dass die Parkplätze optimiert werden und dann können Fahrzeuge auch entlang der Oberndorfer Straße auf vorgezeichneten Flächen parken.