Sulz a. N. "Es begab sich aber zu der Zeit"

D ie Sängerinnen und Sänger widmen sich dabei der Evangelienmusik "Es begab sich aber zu der Zeit", die der Leiter des Projektchors und Kirchenmusikdirektor, Jörg Michael Sander, aus Freudenstadt selbst komponiert hat. Die Teilnehmer an den Chortagen haben jetzt wieder ihre Probenarbeit aufgenommen.

Das Werk, 2002 in gemäßigt moderner Tonsprache verfasst, ist für Chor, Gemeindegesang, Orgel und Kontrabass konzipiert und erzählt die Weihnachtsgeschichte nach Lukas unter Einbeziehung zahlreicher Weihnachtslieder und Zitate aus der Liturgie.

Jörg Michael Sander wurde 1960 in Spenge, Ostwestfalen geboren, studierte Kirchenmusik (unter anderem Chorleitung) in Herford sowie Evangelische Theologie im Hamburg und Bethel. Nach verschiedenen Fortbildungsseminaren wurde Jörg Michael Sander Kantor und Organist an der Oberhofenkirche in Göppingen, wo er auch den Göppinger Kammerchor leitete und Bezirksbeauftragter für Posaunenarbeit war. Von 2001 bis 2003 wirkte er als Kreiskantor für den Kirchenkreis Butjadingen in Niedersachsen. 2004 zog es Jörg Michael Sander in den Schwarzwald, wo er Bezirkskantor in Freudenstadt ist. Er leitete die Freudenstädter Kantorei, gründete das Vokalensemble "cappella vocale freudenstadt" und war von 2004 bis 2008 Bildungsreferent des Verbands Evangelische Kirchenmusik in Württemberg.