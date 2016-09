Sulz a. N. Erst für den Vater, dann für die Tochter unverzichtbar

Seit 45 Jahren arbeitet Monika Keucher in der Arztpraxis. Monika Kurtz ist seit 40 Jahren ein wichtiger Ansprechpartner für die Patienten, und mit zehn Jahren Zugehörigkeit ergänzt Beate Link ein Team, das sich in den Dienst der Praxis stellt – in früheren Jahren bei Erwin Bitzer und nunmehr seit 17 Jahren für dessen Tochter Cornelia Bitzer-Hildebrandt, die als Ärztin bereits seit mehr als 25 Jahren ihren Eid umsetzt. Cornelia Bitzer-Hildebrandt ging nach der Begrüßung auf die aktuelle Zeit ein –­ eine Zeit des ständigen Wandels, in der es eher unüblich sei, solange für ein und denselben Arbeitgeber tätig zu sein.

Monika Keucher war bei ihrem Start in die Lehre 15 Jahre alt und Monika Kurtz knapp 16. Nach dem Abschluss der Ausbildung sind beide denselben Weg gegangen. Es wurde geheiratet, eine Familie gegründet, die Halbtagstätigkeit im Wechsel zwischen Früh- und Spätschicht war für alle eine ideale Lösung.

Im Laufe der Jahre hat das Tempo angezogen