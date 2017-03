Sulz a. N. Erneuter Anlauf für einen Zebrastreifen in der Ortsmitte

Thema der Ortschaftsratssitzung am Mittwoch war die Verkehrszählung vom Oktober 2016 durch Schüler des Albeck-Gymnasiums. Sie saßen im Mühlbachtal an verschiedenen Stellen. In der Ortsdurchfahrt habe man ein hohes Verkehrsaufkommen und auch Geschwindigkeitsüberschreitungen, sagte Ortsvorsteher Martin Sackmann. Es habe Anfragen von Eltern gegeben, die einen Fußgängerüberweg wünschten. Der Ortschaftsrat befasste sich schon einmal damit, es habe auch Zählungen gegeben. Nur habe das Verkehrsaufkommen für einen Zebrastreifen nicht ausgereicht.

Jetzt liegen allerdings neue Zahlen vor. Die Ergebnisse hat das von der Stadt beauftragte Verkehrsplanungsbüro Modus-Consult aus Ulm vorgelegt. Beim Rathaus (Metzgerei) haben in der Spitzenzeit von 6.15 bis 7.15 Uhr 63 Fußgänger die Straße überquert. Das waren nahezu ausschließlich Kinder und Jugendliche. An der zweiten Zählstelle bei der Bäckerei Sehne (Rathaus Süd) wurde von 12 bis 13 Uhr mit 59 Fußgängern – Kinder und Jugendliche – der Spitzenwert bei der Straßenquerung ermittelt.

Gezählt wurde auch die Verkehrsbelastung am Kreuzungspunkt beim Rathaus. Vormittags wurden in der Spitzenzeit zwischen 6.30 und 7.30 Uhr 441 und nachmittags von 16.30 bis 17.30 Uhr 492 Fahrten registriert. Ein Schaubild stellt die exakten Verkehrsströme dar.