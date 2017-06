Sulz a. N. Erlkönig ganz anders

Die Young Jazz Band eröffnet das Konzert mit drei swingenden Jazz-Arrangements. Im Mini-Musical "Die Web-Piraten", das die Young Albeck Voices präsentieren, wird das Thema "Umgang mit dem Web und Datenschutz" thematisiert. Das Mini-Musical ist ein kleiner Vorgeschmack auf das Musical "Mönsch Martin", das beim Schuljubiläum am 13. November aufgeführt wird.

Kein geringerer als der "King of Pop", Michael Jackson, hat mit seinen weltbekannten Songs dem Mittel- und Oberstufenchor alles abverlangt. Im Sommerkonzert erklingt ein Vorgeschmack auf das, was die Zuhörer beim Konzert "Chorkunst" am Freitag, 7. Juli, in der Aula des Albeck-Gymnasiums erwartet. Das Orchester tritt erstmals unter seinem neuen Namen "Albeck Symphonics" auf. Wie der Name verrät, wird Klassik mit modernen Arrangements und Stücken verbunden. In diesem Jahr wirken auch Abiturienten des vierstündigen Musikkurses mit einem eigenen Beitrag mit. Sie gestalten das berühmte Lied "Erlkönig" von Franz Schubert in einem ganz neuen Klanggewand. Zum Abschluss präsentiert die Big Band Ausschnitte aus dem Programm des Jazzkonzerts, das sie mit dem Solotrompeter der SWR Bigband, Karl Farrent, erarbeitet hat.