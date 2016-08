Sulz a. N. Ensemble lässt die Sonne aufgehen

Sulz-Renfrizhausen. Seinen Anfang nahm das Konzert mit der "Morgenstimmung" des norwegischen Komponisten Edvard Grieg aus der Peer-Gynt-Suite Nr. 1. Mit sanfter Intensität ließ das Laienensemble die Sonne aufgehen und nahm die Zuhörer mit einer der bekanntesten Melodien der Romantik gefangen.

Noch mehr offenbarte sich bei Joseph Haydns "Sonnenaufgangs-Quartett" das musikalische Niveau der Eheleute Gyula Müller und Cecília Korda an der ersten und zweiten Violine, Thomas Thiers an der Viola und Eva Werdermann am Violoncello. Mit Genuss und Leidenschaft, wie es der Name des 2009 gegründeten Streichquartetts verspricht, gaben sich die Kammermusiker den vier Sätzen der Musik hin und erreichten mit dieser Hingabe eine Wirkung, die mit Präzision und Spieltechnik allein nicht zu schaffen gewesen wäre.

Lothar Müller, der stellvertretende geistliche Leiter des Berneuchener Hauses, übernahm die Liturgie und die Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. Wie nachvollziehbar erschien doch der Satz "Das ganze Haus hallte wider von wunderschönen Liedern", war es doch in der Johanniskirche an diesem Abend genauso.