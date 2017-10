Sulz a. N. Endlich Autobahn

Sulz/Dornhan/Vöhringen. "Wir haben vom Fahrrad auf die Autobahn gewechselt, aber noch sitzen wir im Kleinwagen", stellte Vöhringens Bürgermeister Stefan Hammer bei der Freischaltung des schnellen Internets klar. Beim sechsten von acht Ausbaugebieten im Landkreis wurden 67 Kilometer Glasfaserkabel verlegt und 76 Straßenverteiler in Sulz, Dornhan und Vöhringen installiert. Doch die Aufgabe sei noch nicht zu Ende. "Dieser Zwischenschritt war ein Meilenstein. Jetzt müssen wir dran bleiben und das Kabel an die Haushalte heranführen", zeigte Hammer die kommenden Herausforderungen auf. Im April 2016 war der Spatenstich des geförderten Breitbandausbauprojekts im Landkreis Rottweil. "Damals haben uns nicht alle geglaubt, dass wir es schaffen", erinnerte sich Landrat Wolf-Rüdiger Michel an Zweifler, auch aufgrund des Deckungslückenmodells. Verständlich, hätte der Ausbau in Deutschland im europäischen Vergleich doch deutlich schneller kommen können, meinte er. Schnell sei es hingegen im Landkreis gegangen: Rund 18 Monate nach Beginn befinde man sich nun mit der Telekom als Partner auf der Zielgeraden.