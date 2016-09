Sulz a. N. Einsatz fördert alten Stein von 1743 zu Tage

Reiner Kimmich, der durch die Erkrankung von Klaus-Peter Mühleck, in der Verantwortung steht, war zugetragen worden, dass die Ableitung der Brunnenstube auf dem Grundstück der Familie Glück nicht mehr in Ordnung ist.

An den Rohren hat der Zahn der Zeit genagt

Reiner Kimmich selbst war bei der Aktion vor Ort. Er wurde von Tobias Gäckle und Jörg Friedrich unterstützt. An den Rohren, die zur Ableitung in den Furtbach führen, hatte der Zahn der Zeit genagt – sie waren in die Brüche gegangen. Hier mussten die Ortschaftsräte aktiv werden, da die Quelle, die in einer Brunnenstube gesammelt wird, so viel Wasser trägt, dass sie im Laufe der Zeit den Ablauf frei gespült hätte.