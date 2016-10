Sulz a. N. Eine Rückzugsmöglichkeit auch für kleine Tierchen

Um die ganze Aktion kümmert sich in diesem Jahr Matthias Gramoll, unterstützt von Abteilungskommandant Alex Leuze. Im Vorfeld wurde alles, was zulässig ist, mit Wolfram Rösch vom Landkreis abgeklärt. Ziel ist es, Windschutzhecken herzustellen die den Wind zurückhalten damit Äcker und Felder nicht austrocknen. Drei Samstage wurden angesetzt, um die Windschutzhecke Richtung Mühlheim und am Stadion zu pflegen. Diese Arbeit kann nur im Oktober und November geleistet werden, Anfang Dezember sollen die Arbeiten bereits abgerechnet werden.

Früher war es das Ziel, in der kalten Jahreszeit solche Arbeiten in Angriff zu nehmen, am besten wenn der Boden gefroren ist. Dies hat sich etwas geändert, an beiden Tagen waren das Wetter und der Untergrund hervorragend und so kamen die 15 Wehrmänner gut voran. Ortsvorsteher Strobel bedankte sich schon vorab für die Aktion.

Im Rahmen der Holzhauser Flurbereinigung in den 60er Jahren entstanden auf einer Länge von rund sechs Kilometern an öffentlichen Feldwegen Windschutzhecken. Diese in ihrer Vielfalt einmaligen Bäume, Hecken und Sträucher müssen regelmäßig gepflegt und bis auf den Stock zurückgeschnitten werden.