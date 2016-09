Sulz a. N. Eine Lücke wird geschlossen

Sulz-Glatt. Der Glatttalausbau der Kreisstraße 5508 hat begonnen. Am Montag fingen die Arbeiten an der Glattbrücke an. Der alte Überbau wird abgetragen und durch einen neuen ersetzt, der Unterbau kann jedoch bleiben. In diesem Zusammenhang wird auch die Lücke im Neckarttalweg geschlossen. Der Radweg wird dann von der Kläranlage bis zur Brücke gebaut.

Der Brückenüberbau wird deswegen ersetzt, damit der Radweg künftig separat über die Brücke geführt werden kann. Die Arbeiten an der Brücke sind der Bauabschnitt 3. Sie werden jedoch vorgezogen, weil von den Kosten in Höhe von 900 000 Euro 729 000 Euro zuwendungsfähig sind, wie Gerald Kramer, im Landratsamt Rottweil der zuständige Dezernent für Straßenbau, in einem Pressegespräch erklärte.

Mit dem Baubeginn wird die Straße zwischen Glatt und Neckarhausen komplett gesperrt. Die Arbeiten dauern zunächst bis Mitte Dezember, dann gibt es eine witterungsbedingte Pause bis Ende März. In dieser Zeit ist ein Fahrstreifen auf der Brücke frei, eine Ampel regelt dann den Verkehr. Von Ende März bis Ende Mai 2017 gehen die Arbeiten dann weiter und die Straße wird wieder komplett gesperrt.