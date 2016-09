Sulz a. N. Eine irdisch-himmlische Tragödie

Sulz. "Der Titel ist doppeldeutig", erklärt der Autor. Es geht in dem Stück ums Backsteingebäude und einen Maurer, der den Tod hereinlegt, spielt auf der Erde und im Himmel. Die Geschichte lehnt sich an das Theaterstück "Das schwäbische Paradies" von Manfred Eichhorn an. Die Laienschauspielgruppe der Narrenzunft hatte dieses Stück 1999 aufgeführt.

Hartmann kennt seinen Schriftstellerkollegen Eichhorn und hatte mit ihm und dessen Theaterverlag auch Kontakt. Für die Erlaubnis, Teile aus Eichhorns Stück zu übernehmen, zahlte er "brav Tantiemen". Während die Himmelsszenen mehr dem Originalwerk entsprechen, stammt der irdische Teil aus seiner Feder.

Die Geschichte spielt im Jahr 1925 in Sulz. In den neu gebauten Backsteinbau ist gerade die Spinnweberei eingezogen und hat ihre Produktion aufgenommen. Einer der Hauptakteure ist der Maurermeister Ernst Leng, der in der Gartenwirtschaft "Waldhorn" gern sein Viertele schlotzt. Ausgerechnet, als sein Sohn Willi aus der Großstadt heimkommt, zwicken ihn Leber und Herz. Und das hat auch seine Gründe: Der Boinerkarle, der Tod, taucht nämlich auf und will den Maurermeister mitnehmen. Aber Ernst Leng hat zum Sterben keine Zeit. Er macht den Tod mit Most betrunken und handelt ihm beim Kartenspiel 20 weitere Lebensjahre ab. Dann aber zieht beim alljährlichen Sulzer Kinderfest ein Unwetter auf – es passiert ein schreckliches Unglück.