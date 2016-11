Sulz a. N. Eine Einbahnstraße könnte eine mögliche Lösung sein

Sulz-Renfrizhausen (ah). Das Fahren im Ort ist für die Bürger nach wie vor sehr wichtig und auch das Parken in verschiedenen Straßen brennt auf den Nägeln. Allerdings hat sich dies nach der vorhergehenden Ortschaftsrastsitzung verbessert. Am schlimmsten sei das Parken in den "Oberen Gärten", hier könne es sein, dass die Polizei auch abends einmal ihre Runden fährt, tagsüber gebe es kaum Parkprobleme, war in der jüngsten Ortschaftsratsitztung zu hören. In diesem Zusammenhang gab Reiner Kimmich bekannt, dass es am Tag vor der Sitzung eine Verkehrsschau in Renfrizhausen gegeben habe. Dabei wurde erklärt, dass es bei der Durchgangstraße keine 30er-Zone geben wird. Diese würde nur genehmigt, wenn Schulen, Kindergärten oder Altersheime an der Straße liegen. Da der Kindergarten nicht an der Durchgangsstraße liegt, sei diese Absicht nicht umsetzbar.