Sulz-Holzhausen. Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 12.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße Oberer Wiesenring eingestiegen. Die Einbrecher kletterten auf den Balkon im Obergeschoss und stemmten eine Balkontür brachial auf. Anschließend durchstöberten die Eindringlinge das Haus nach Wertgegenständen. Die Unbekannten erbeuteten Schmuck in noch nicht bekannter Höhe. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Oberndorf (Telefon 07423/ 8 10 10) entgegen.