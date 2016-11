Vöhringen. Am Samstag, in der Zeit zwischen 10.15 und 19.30 Uhr, ist ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Mozartstraße eingedrungen. Der Einbrecher stemmte ein Fenster auf und verschaffte sich Zugang zum Haus. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchstöberte der Täter sämtliche Räume der Wohnung. Der Dieb erbeutete Schmuck im Wert von rund 700 Euro. Der angerichtete Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf (Telefon 07423/8 10 10) entgegen.