Sulz a. N. Ein Wechsel an der Spitze

Sulz (ah). Mit Marcus Gnirß gibt es bei der Feuerwehr Sulz einen neuen Abteilungskommandanten. In der Abteilungsversammlung erhielt er genauso das Vertrauen wie Matthias Braun als Stellvertreter. Damit ging die Ära Heizmann und Bornheft mit einem perfekten Stabwechsel zu Ende. Gnirß forderte die Wehrmitglieder auf, sich einzubringen. Er will die Strukturen etwas verändern, also die spannende Feuerwehrarbeit auf mehr Schultern verteilen.