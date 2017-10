Sulz a. N. Ein "Vergelt‘s Gott" für 25 Jahre Kindergartenarbeit

Gesamtkirchengemeinderatsvorsitzender Tobias Klautke blickte in seiner Ansprache auf das Jahr 1992 zurück. Am 17. August hatte Melanie Alt als Anerkennungspraktikantin im Kindergarten angefangen und im Laufe der Jahre verschiedene Positionen bis zur Kindergartenleiterin inne. Nach den Worten von Tobias Klautke habe sie in all den Jahren Höhen und Tiefen, wenn nicht sogar Krisen durchgemacht. Zahlreiche Veränderungen, Vorschriften und deren Neuerungen habe sie miterlebt. Fast mit dem Beginn ihrer Dienstzeit stand die Renovierung des Kindergartengebäudes an. Bis zur Fertigstellung im Jahr 1994 war deshalb viel Flexibilität erforderlich. Klautke erinnerte daran, dass der Kirchengemeinde, weil sie zu wenige Gemeindeglieder hatte, der kirchliche Zuschuss für den Kindergarten gestrichen wurde. Damals habe man Melanie Alt mit Unterstützung der Eltern und Gemeindegliedern als große Kämpferin für den Erhalt des Kindergartens in kirchlicher Trägerschaft erlebt. Das Durchhaltevermögen und die Anstrengungen der ganzen Gemeinde hätten sich gelohnt, denn seit Bildung der Gesamtkirche Hopfau/Dürrenmettstetten fließe wieder die komplette Bezuschussung. Melanie Alt habe zum Wohle der Einrichtung selbstständig gehandelt und gearbeitet, dabei aber gut mit dem Kirchengemeinderat zusammengearbeitet.

Für die vergangenen 25 Jahre sagte Klautke ein herzliches "Vergelt‘s Gott". Der Kirchengemeinderat hoffe, dass diese Zusammenarbeit noch viele Jahre andauere und Melanie Alt bei ihrer Arbeit weiterhin die Botschaft des Evangeliums den jüngsten Gemeindemitgliedern weitergeben werde. Als Geschenk überreichte er eine Sonnenblume sowie einen Gutschein. Stellvertretend für all die Jahre warteten 25 Kinder zu ihrem Dienstjubiläum mit einer Rose auf. Ihre Kolleginnen hatten das Lied "Im Kindergarten, im Kindergarten" gedichtet und darin auf die vergangenen 25 Jahre zurückgeblickt. Mit den Eltern und Pfarrer Wolfgang Müller an der Gitarre trugen sie das Lied vor. Mit der Zahl 25 in Form von Luftballons gratulierten die Erzieherinnen Monika Ziegler und Heidi Rapp und bedankten sich für die zwischenzeitlich fast fünfjährige Zusammenarbeit. Melanie Alt erklärte, dass es nie so gut funktioniert hätte, wenn man nicht miteinander "geschwätzt" und Leute unterstützend an der Seite gehabt hätte.