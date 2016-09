Sulz a. N. Ein trauriges Ende für die Arbeiter

Sulz. So ganz sang- und klanglos wollten sie nicht das Werksgelände Punkt 12 Uhr für immer verlassen. Sie führten einen Bollerwagen mit sich. Auf dem Schild stand auf der einen Seite: "Die letzten Mohikaner ziehen ins Reservat". Auf der anderen Seite: "Alles hat ein Ende. Nur bei Wössner nicht. Arbeiter weg, nur die Bosse nicht." Das klingt nach Erbitterung. Die Möbelwerke Wössner gaben die Produktion am Standort Sulz auf. Die in dieser Abteilung Beschäftigen sind schrittweise entlassen worden.

"Es war eine schöne Zeit", resümierte Karl-Heinz Maier, der 41 Jahre in der Firma gearbeitet hat. Dass ein Großteil der Belegschaft entlassen wurde, hätte, wenn "es normal gelaufen wäre", nicht nötig sein müssen, meinte er. Was ihn stört, war die Aussage, dass die Arbeiter zu viel verdienten und sie damit als die "Bösen" dargestellt würden. Maier, Jahrgang 1960, hat wieder einen Job. Andere Kollegen hätten ebenfalls einen neuen Arbeitsplatz gefunden, sich dabei aber gegenüber ihrem bisherigen bei Wössner verschlechtert. Die Möbelwerke boten wohnortnahe Beschäftigung. Das sei sehr wichtig gewesen.

Mit einem zwiespältigen Gefühl verließ Horst Schittenhelm, 43 Jahre bei Wössner, das Firmengelände. Einerseits ist er froh, dass jetzt, nach der zuletzt schwierigen Zeit, ein Schlussstrich gezogen wurde, andererseits hätte er mit fast 60 gern noch ein bis zwei Jahre weitergearbeitet. In seinem Alter sei es schwer, wieder einen Stelle zu finden. Er wechselt jetzt in die Transfergesellschaft.