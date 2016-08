Sulz a. N. Ein Schlag – und dann ist der Strom weg

Dennoch hat der Blitzschlag immense Schäden angerichtet. Durch die Überspannung springen die Sicherungen in den umliegenden Haushalten heraus, die ans Stromnetz angeschlossenen Elektrogeräte werden beschädigt. "Die EnBW war schon kurz nach dem Zwischenfall da und hat die Stromversorgung wieder hergestellt", lobt Ortsvorsteher Robert Trautwein das schnelle Eingreifen des lokalen Stromversorgers. Auch er hatte in der Gewitternacht den Einschlag gehört, war gleich auf den Beinen, um nach dem Rechten zu sehen. "Die Mitarbeiter haben sogar die einzelnen Sicherungen wiederhergestellt, haben also viel mehr gemacht, als sie eigentlich mussten."

Unmittelbar vom Blitzschlag betroffen sind rund 30 Haushalte rund um den Glatter Weg, aber auch das Rathaus und die Kirche. Wie hoch der Schaden genau ist, ließe sich derzeit noch nicht beziffern, so Trautwein. Fest steht: Noch in den nächsten Tagen werden viele Anwohner telefonisch oder übers Internet nicht erreichbar sein. Durch den Blitzschlag sind viele Elektrogeräte, die ans Stromnetz angeschlossen waren, kaputt gegangen – Telefone, Internetmodems, aber auch Satellitenschüsseln, Fernsehgeräte, Computer, Waschmaschinen oder Kühlschränke.

Am gestrigen Nachmittag waren die Elektrohändler im Wohngebiet unterwegs, um die defekten Geräte einzusammeln. Allein im Haushalt von Ernst Jäckle sind 14 Stück kaputt. Jetzt heißt es: Geräte prüfen und gegebenenfalls durch neue ersetzen lassen – viel zu tun also auch für die Versicherungen.

Ob der beschädigte Baum indes gefällt werden muss, ist gegenwärtig noch nicht klar. Auch das müsse noch geprüft werden, sagt Trautwein.