Sulz a. N. Ein Paar, das sich gefunden hat

Jetzt hat sich dort offenbar ein Paar gefunden und wollte nicht mehr fort. Wie ein Anwohner der Lina-Hähnle-Straße beobachtet hat, sind die Schwäne seit Oktober vergangenen Jahres hier.

Familie wird immer wieder von Anwohnern gefüttert

Am unteren Wehr befand sich ihr Nest: Aus drei Eiern ist schließlich ein Junges geschlüpft. Dieses schwimmt nun gehorsam hinter den Eltern her. Dass sie in Sulz verhungern müssen, ist wohl nicht zu befürchten. Die Schwäne werden mit ihrem Nachwuchs immer wieder vom Ufer aus gefüttert.