Sulz a. N. Ein munterer Wechsel zwischen den Stilen

Dass die Kontraste wirklich groß waren bei den nachfolgenden Musikstücken, das zeigten schon die Namen der Interpreten. Da gab es Johann Sebastian Bach auf der einen Seite und Deep Purple oder Freddie Mercury auf der anderen. Dem "Wolgalied" von Franz Lehar folgte "Über sieben Brücken musst Du gehn" von Karat.

Mit dem "Concerto D’Amore" starteten die Mühlheimer Musiker in den Nachmittag. Nach einer barocken Ouvertüre folgte ein Abschnitt im Pop-Stil. Das konnte die freche Leonie gerade noch zulassen, doch bei "Air" von Johann Sebastian Bach musste sie schon etwas schlucken, Herbert war hingegen richtig beseelt.

Da war dann doch mehr Power bei der "Rock Selection" zu spüren. "Smoke on the Water" oder "Flashdance" weckten die Lebensgeister. Als Zugabe gab es "Land of Hope and Story". Als letzten Kontrast gab es schließlich das Medley "Queen in Concert" mit Hits wie "„We will Rock you" und "We are the Champions" zu hören.