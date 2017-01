Sulz a. N. Ein leises Stück mit lautem Applaus

Der Angst zu vergessen wollte der Fuchs mit Aufschreiben begegnen. Wochentage, Geburtstage, das Jagen, die Hunde­ – alles vergaß er, sogar, dass er ein Fuchs war. Vor der bellenden Hundemeute flüchtete er sich fragend auf einen Baum: "Was sind das für Dinger?". Funktionen, Formen, Farben alles wird bedeutungslos, angedeutet durch die schwarze Kleidung der Schauspieler.

Eindringlich dargestellt erlebte man die Verzweiflung und Einsamkeit, etwa im Warten mit einem Koffer an der Haltestelle. "Ich werde gleich abgeholt". Gesichter hatten keine Namen und Namen keine Gesichter mehr. Nur noch mit dem freundlichen Fremden am Fluss, seinem Spiegelbild, wollte der Fuchs reden.

Auch heitere Momente wie die der Erinnerung und Zuneigung wurden dargestellt. "Demenz" – wenn auch nie ausgesprochen – wurde greifbar durch die deutlich gespielte psychische Verfassung in jeder Szene. Im Stück verfing sich der Fuchs in Dornenhecken. Die jungen Füchse, Gedanken, Gefühle und die Kraft der Familie vereinend, nahmen ihn mit und heilten seine Wunden in einem feinen melancholischen Schlussbild, untermalt mit dem Song "You’ve Got a Friend". Seinen Verstand konnten sie nicht heilen, den hatte er verloren und keiner wusste genau wo. Langer Beifall belohnte zu Recht eine außergewöhnliche Leistung.

Es wirkten mit: Tamara Gamerdinger und Franz Riester als Sprecher, Vanessa Huber, Paul Scharoba, Florian Maier, Luis Link, Julian Link, Janina Schäfenacker, Lasse Eyrich, Leonie Wohanka, Bernhard Walter und Sarah Steeb als Füchse. Für die Tontechnik war Dorothea Walter und für die Lichttechnik waren Lea Schmidtchen, Norbert Weber und Anna Kienzle zuständig. Regie führte Ursula Weber.