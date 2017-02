Sulz a. N. Ein kleines Jubiläum für "A wie Apfel"

Die Zeitung umfasst insgesamt 32 Seiten: Die jungen Redakteure schrieben über das Schulleben und schulische Veranstaltungen wie "Skipping-Hearts", verschiedene Tiere, den "Chill-out-Room", der mal ein Lehrerzimmer war und in dem sich die genervten Schüler jetzt entspannen können. Hobbys werden vorgestellt, es sind Artikel über den Fußballtag und das Schlittenfahren zu lesen. Ein weiteres großes Thema in der Zeitung ist die Baustelle gleich neben der Schule. Die Texte sind bunt bebildert.

Insgesamt hat die Grundschule Mühlheim jetzt drei AGs: Neben der Schülerzeitung mit Leiter Uli Bernhard gibt es seit 2016 die Bastel-AG mit Heike Bernhard und ganz neu die Tennis-AG, für die Carina Ruoff federführend zuständig ist. Den Arbeitsgemeinschaften Basteln und Tennis hat das Redaktionsteam natürlich ebenfalls einen Besuch abgestattet und sie vorgestellt. Uli Bernhard kündigte an, dass sich die Grundschule am Jugendbegleiter-Wettbewerb des Landes beteiligt, und zwar mit dieser und der nächsten Ausgabe der Schülerzeitung, die am 22. Juni herauskommt. Darin werde alles beleuchtet, was in und um die Mühlheimer Grundschule passiert.

"­Es ist ein gut dotierter Wettbewerb", meinte Bernhard. Das Ergebnis wird nach den Sommerferien bekannt gegeben.