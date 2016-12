Sulz a. N. Ein halbes Leben für die Feuerwehr

Eugen Heizmann trat am 1. Januar 1973 in die Freiwillige Feuerwehr Sulz ein. Das war ein besonderes Jahr, da die Jugendfeuerwehr in Sulz gegründet wurde. Heizmann ist Gründungsmitglied. Am 13. Dezember 1986 wurde er als Nachfolger seines Vaters zum Abteilungskommandanten gewählt und erlebte in der Folgezeit Jahre mit stetiger Entwicklung. So wurde im Jahr 1977 die Verlegung der Feuerwehr von der Stadt auf Kastell vollzogen, seit 1983 bedient Sulz auch Kreiseinrichtungen.

In dieser Zeit feierte die Feuerwehr das 150jährige Bestehen mit der Ausrichtung des Kreisfeuerwehrtages. Hieber erinnerte an Großeinsätze, wie den Brand bei der Firma Wössner, der Wollehalle, des Sägewerkes und den jüngsten großen Brand in der Firma Metallveredelung.

Gert Bornheft trat am 1. April 1967 in die Feuerwehr ein. Nachdem er stellvertretender Stadtbrandmeister war, wurde er am am 4. Februar 2011 zum stellvertretenden Abteilungskommandanten gewählt. Bürgermeister Gerd Hieber stellte das Wirken der beiden Männer heraus, die in dieser Zeit in großem Maße Verantwortung übernommen haben. Beide seien immer kompetente Ansprechpartner für die Verwaltung der Stadt gewesen und es sei immer sachlich über Zukunftsschritte entschieden worden.

Im Rahmen der Versammlung wurde auch Jürgen Heizmann geehrt: Der Bruder des Ehrenkommandanten bekam für 40jährige Treue das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold. In die Alterswehr verabschiedet wurde nach 46 Jahren Feuerwehrdienst Otto Faulhaber und auch Harald Bertram, der mit Eugen Heizmann im Jahre 1973 in die Jugendwehr eintrat.