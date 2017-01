Sulz a. N. Ein großes Jubiläum steht an

Wegewart Günter Heer informierte darüber, dass er eine Strecke von fast 50 Kilometern zu betreuen hat. Insgesamt gibt es 145 Wegzeiger und Hinweisschilder, die immer wieder erneuert oder ausgetauscht werden müssen.

In diesem Jahr kommen neue gelbe Wegzeiger hinzu, da eine Wegverlegung vom Tonau-Turm über den Mühlbachblick Richtung Dicke bevorsteht. Ludwig Glück aus Mühlheim wird künftig bei der Betreuung des Wegnetzes mithelfen.

Nach den Informationen von Naturschutzwart Armin Konrad zeigte Wanderwart Jens Lohmann das Programm in diesem Jahr auf. Über das Familien- und Gesundheitsprogramm informierte Agnes Utzler, die die goldene Wandernadel Günter Heer, Rose Lindner, Irmgard Lebold, Branka Schäfer und Ursula Benkler überreichte. Gesundheitswandern steht am 29. März, am 31. März und am 5. April wieder an. Start ist in Bergfelden beim Rathaus. Auch das Wandern mit Flüchtlingen gehört zum Programm des Albvereins. Der Termin dafür ist am 18. Juni entweder in Glatt oder in Sulz. Schriftführerin Gabi Hägele erinnerte an die Diskussionspunkte bei den Hauptversammlungen. Kassiererin Christa Geissler konnte durch verschiedene Anschaffungen für die Steingartenhütte nur ein kleines Plus erwirtschaften. Norbert Utzler, der den Bericht der erkrankten Kassiererin vorlas, war dennoch zufrieden.