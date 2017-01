Sulz a. N. Ein ganzes Quartier mit Café, Bio-Markt und Laden

Zunächst fragte Martin Müller die Anwesenden, warum sie der Einladung aufs Rathaus gefolgt seien. Für Herwart Kopp ist es für die Zukunft des Dorfes wichtig, dass der Dorfgemeinschaftsraum geschaffen wird. Heinrich Kipp wollte wissen, wie es damit weiter geht. Gregor Plocher ist überzeugt von der "guten Sache", und Grundschulrektor Thomas Rothenhäusler gab zu verstehen, dass die Schule zum Dorf gehört und für ihn auch der Dorfgemeinschaftsraum sehr wichtig sei. Jörg Sülzle freut sich, "wenn wir weiter kommen".

Zum Quartiergedanken gehören neben den Eigentumswohnungen ein Café, das angesiedelt werden könnte, an einen Bio-Markt wurde genauso gedacht wie an einen Laden oder eine Bäckerei. Müller teilte mit, dass sich Bürgermeister Gerd Hieber von dem Konzept mit dem geplanten Dorfgemeinschaftsraum überzeugen ließ und davon abgekommen sei, "Am Berg" das Zentrum zu suchen.

Die Anwesenden hätten gern einen Gesamtplan gesehen, wie die Grundstücke, Straßen und Wege in "Holzhausen-Mitte" verlaufen. Dazu gab es den Vorschlag, eventuell von Studenten diesen Plan plastisch umsetzen zu lassen. Wie Gregor Plocher sagte, sollte die Chance genutzt werden, aber eher in aller Ruhe, um sich nicht anderes, was noch gar nicht zu erkennen sei, zu verbauen.