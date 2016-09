Sulz a. N. Ein bisschen mehr beim Einkauf für die Sulzer Tafel

Bereits seit mehreren Jahren gibt es diese Aktion. Pfarrer Thorsten Volz von der Kirchengemeinde Mühlheim-Renfrizhausen verdeutlichte den Jugendlichen im Gottesdienst, dass es in einem reichen Land wie Deutschland nicht nur Menschen gibt, die sich alles leisten können. Schicksalsschläge sorgten unter anderem dafür, dass viele Menschen von wenig Geld leben müssten. Hinzu komme die Flüchtlingskrise.

Die Sulzer Tafel ist immer auf der Suche nach neuen Spendern. Leiterin Sabine Göhring, die aus Renfrizhausen stammt, freute sich besonders über dieses Engagement der Konfirmanden. Diese Konfirmanden erfuhren bei der Aktion eine große Resonanz. Sie waren beim Neukauf-Markt, beim Lidl und beim Norma und erstmals auch bei Bio-Mammut auf der Sulzer Breite. Das Sammeln der Spenden klappte erstaunlich gut, viele Leute am Samstagvormittag betraten die Märkte schon mit der Absicht, hinterher etwas zu spenden.

Lebensmittel mit einer längeren Haltbarkeit wie Nudeln, Mehl, Zucker und Kaffee sammelten die Jugendlichen. Natürlich wurden auch Fragen zu der Aktion beantwortet, die der Sulzer Tafel zu Gute kommt. In nur zwei Stunden konnten gleich zwei Autos mit Lebensmitteln gefüllt werden. Sie werden beim Erntedank-Gottesdienst am 2. Oktober in der Kirche an die Tafel übergeben.