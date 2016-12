Sulz a. N. Ein bewegtes Jahr mit "rekordhaltigen Zahlen"

So auch Klaus Schätzle, Fraktionsvorsitzender der SPD, dessen Vita anlässlich der Ehrung ausgebreitet wurde. Der 1948 Geborene hat Geschichte, Englisch und Politik in Heidelberg studiert, wo er auch Mitglied der SPD wurde. 1984 war er erstmals Gemeinderat in Sulz. Inzwischen ist Schätzle in seiner siebten Amtszeit als Stadtrat. Außerdem ist er Mitglied des Kreistages in Rottweil und Mitglied des Kernstadtbeirates.

Sein historisches Interesse hat er sich bewahrt: Schätzle gibt historische Stadtführungen und dokumentiert die Sulzer Geschichte an kritischen Punkten, wie bei der Zwangsarbeiter-Gedenktafel auf dem Sulzer Friedhof.

Zum Schluss standen die Ehrungen für die Bürger an, die Sulz mit viel ehrenamtlicher Arbeit ein bisschen lebenswerter machen.

Archivarbeiten: Karl Hetzel und Dietmar Strobel

Grünanlagen-Pflege: Vera Müller

Fotografie für die Homepage, Schülerzeitung der Grundschule, Obstbaumpflege im Schulgarten: Uli Bernhard

Pflege des Blumenschmucks in der Ortschaft: Inge Bernhard

Aufstellen von Ruhebänken, Obstbaumpflege: Wolfgang Heinzelmann

Ersthelfer vor Ort, DRK: Helmut Woitas, Gerhard Günther, Werner Wöhr