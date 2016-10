Sulz a. N. Ein Aushängeschild der Ortschaft

Am Stand des LEV konnte man sich über dessen Arbeit informieren, die Streuobstfreunde Bergfelden waren ebenfalls vertreten und Schäfer Klaus Schaible hatte ein Gatter samt Schafen aufgestellt. Die Bewirtung übernahm die Feuerwehr. Ortsvorsteher Martin Sackmann begrüßte die Gäste zum Festakt. Der Preis sei eine große Ehre für Bergfelden.

Er freute sich über den Besuch des Landrats und bedankte sich für den Einsatz von Christina Romer und zahlreicher Mitglieder des LEVs und des Heidevereins. Das Landschaftsbild sei Aushängeschild des Ortes und zugleich Touristenanziehungspunkt. Exkursionen würden immer wieder stattfinden, zum Beispiel von den Orchideenfreuden.

Landrat Wolf-Rüdiger Michel würdigte die Arbeit des Heidevereins und den Preis. Er lobte die Arbeit zahlreicher Helfer und die Veranstaltung; es sei ein gelungener Tag. Die ehrenamtliche Arbeit trage einen wesentlichen Teil zur sozialen Temperatur im Kreis bei, so der Landrat. "Wir brauchen das Ehrenamt." Die Flächen seien nicht allein durch staatliche Angestellte freizuhalten. "Ein vorbildliches Projekt", lobte Michel die Pflege der Heide.

Christina Romer ergriff anschließend das Wort. Seit 25 Jahren würde die Heide nun gepflegt. Sie sei auf insgesamt zwei Jahre Arbeitszeit am Stück gekommen, die Helfer investiert hätten, sagte Romer. Das sei eine großartige Leistung. Sie gab einen kurzen Rückblick auf die Preisverleihung in Dresden. Dort hätten sie Bergfelden würdig vertreten. Den Heidemännern wünschte sie zum Schluss ein dreifaches "Heidenei".

Auch der Bürgermeister der Stadt Sulz, Gerd Hieber, gratulierte zur Auszeichnung. Die Landschafts- und Kulturpflege sei eine echte Herausforderung in der heutigen Zeit, sagte Hieber. Die Kulturlandschaft sei nur deshalb so schön, weil frühere Generationen diese gepflegt hätten. Er mache sich keine Sorgen um die Zukunft, da es viele junge Helfer im Verein gäbe. "Weiter so", lobte er.

Ludwig Schrägle, Vorsitzender des Hegerings, bedankte sich bei den Heidemännern und sprach seine Glückwünsche aus. Anschließend spielten die Jagdbläser auf und die Heidemänner sangen das Schäferlied.

Zu guter Letzt wurde die Holztafel, ein Geschenk des LEV, von Landrat Michel und Gert Hieber feierlich enthüllt. Bei strahlendem Sonnenschein klang das Fest aus – ein Freudentag für Bergfelden.