Sulz a. N. Ein altes Versprechen

Zur Erinnerung an die "Goldene Konfirmation" überreichte Müller im Namen der Kirchengemeinde ein Erinnerungszeichen mit dem Bibelvers "Lobe den Herren meine Seele". Pfarrer Müller freute sich, dass in dem Gottesdienst auch das Abendmahl gefeiert wurde. Dies passe sehr gut zu einem Festtag wie der "Goldenen Konfirmation". Der Termin hätte also nicht besser gelegt werden können.

Nach der Kirche fuhren die Jubilare mit ihren Ehepartnern zum gemeinsamen Mittagessen und tauschten alte Erinnerungen aus. Das gute Wetter lud anschließend noch zu einem Spaziergang ein. Mit Kaffee und Kuchen endete das Treffen bei Organisatorin Edeltraut Graf in gemütlicher Runde.