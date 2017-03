Sulz a. N. Ein Aktivenbeitrag soll die Vereinsfinanzen verbessern

Dass der Verein schon seit Jahren seine Rücklagen beanspruchen muss, wurde immer wieder diskutiert, um am Ende festzustellen, dass die Rücklagen noch lange ausreichten. Ziel soll es nun sein, dass mit den Jahreseinnahmen die Ausgaben gedeckt werden. Weitere Lösungen wurden an diesem Abend zudem gesucht. So wird künftig auch auf das obligatorische Freigetränk verzichtet, und es wurde überlegt, ob die Sängergläser für fleißiges Proben abgeschafft werden.

Friedhelm Plocher hatte die Hauptversammlung eröffnet. Schriftführer Burghart Gramoll erinnerte an den Liederabend mit dem "Little Chörle", an den Ausflug ins Markgräfler Land, an den Seniorennachmittag in der Panoramahalle und das Singen unterm Weihnachtsbaum mit beiden Chören des Vereins. Über ein Jahr mit schönen Erlebnissen berichtete Dirigentin Domenika Richter. Ganz wichtig sei es, neue Sänger zu finden. Ortsvorsteher Lutz Strobel wies auf das Neubaugebiet hin. Vielleicht, meinte er, könnten von dort neue Sänger gewonnen werden.

Der Verein hat 106 Mitglieder, davon 48 Ehrenmitglieder und 48 fördernde Mitglieder. Es gab im 52 Termine, im Schnitt ein Termin pro Woche, davon 37 Singstunden.