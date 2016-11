Sulz a. N. Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Dienst

Der 64-Jährige trat am 1. Januar 1977 in die Feuerwehr Hopfau ein. Springmann durchlief eine Reihe von Ausbildungen. Seit Dezember 1981 ist er Gruppenführer, 1983 wurde er zum Löschmeister befördert. Abteilungskommandant Martin Schaible bezeichnete die lange Dienstzeit als nicht selbstverständlich. Es sei nicht in Worte zu fassen, wie viel Zeit Springmann in die Feuerwehr investiert habe. Über einige Jahre hinweg war er auch als Ortsvorsteher tätig und habe deshalb die Feuerwehr von zwei Seiten gesehen. Klaus-Dieter Springmann ist auch jetzt noch aktiv in der Feuerwehr und nimmt regelmäßig an den Übungen teil. Für seine lange Zugehörigkeit bedankte sich Schaible mit einem Geschenkkorb. Ein großes Anliegen der Floriansjünger sei, dass Springmann auch weiterhin aktiv dabei bleibe. Stadtbrandmeister Eugen Heizmann schloss sich den Dankesworten an. Er betonte, dass eine so lange aktive Dienstzeit nicht viele erreichten und hob ebenfalls Springmanns großes Engagement in der Feuerwehr hervor. Er sei immer da gewesen, wenn man ihn gebraucht habe. Deshalb sei es eine ganz besondere Ehre und etwas Besonderes, wenn man dieses Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold erhalte.

Für seinen pflichttreuen Einsatzdienst in der Feuerwehr händigte ihm Eugen Heizmann die Verleihungs-Urkunde des Landes Baden-Württemberg für 40 Jahre Dienstleistung aus und heftete Springmann das goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen an dessen neue Uniform.

Im Namen der Stadtverwaltung überreichte er als Wertschätzung und Anerkennung für seine lange Dienstzeit eine Schachtel Pralinen und einen Gutschein.