Sulz a. N. "Edler Gesang" und Geburtstagsgrüße für die "Eintracht"

Ein gemeinsamer Chor aus Lombach, Vollmaringen und den Dürrenmettstetter Sängern bildete den gesanglichen Abschluss mit "Warum bist du gekommen" aus "Der Bajazzo" und dem "Bierlied". Wer meinte, hier sei jetzt das Ende eines gelungenen Liederabends gekommen, der irrte. Die vehement geforderte Zugabe erfüllte der Chor mit dem Auftritt von "Luigi", dem italienischen Eisverkäufer, der sich unter die Gäste mischte und unter neckischen Sprüchen Eis am Stiel verteilte. Doch Martin Huß hatte noch eine weitere Überraschung auf Lager. In bayerischer Aufmachung erschienen mehrere junge Leute auf der Bühne, um gemeinsam "I will wieder hoam" zu singen, was die Gäste ausgelassen zum Mitschunkeln animierte.