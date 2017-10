Sulz a. N. Echtes Prachtexemplar

Egal ob am "Kellerbar"-Abend, am Schlachtplatten-Abend oder am Sonntag: Fleißig wurde um Hefeteig-Ringe und um Schokoladentafeln "gescholdert". Mancher Gast hatte reichlich Glück beim Würfelspiel, und die Ringe und die Tafeln stapelten sich vor ihm auf.

Um einen geflochtenen "Königsring" wurde gewürfelt. Die höchste Würfelzahl hatte dabei mit 18 Augen Roland Schmid aus Dürrenmettstetten. Ihm überreichte der Vorsitzende Holger Kraus ein Prachtexemplar aus Hefeteig.