Sulz a. N. "Dinge sollen zur Tat werden"

"Dinge sollen zur Tat und Menschen vom Rand in die Gesellschaft geholt werden", stellte Landesbischof Frank Otfried July in den Mittelpunkt seiner Grußworte. Über die Begegnung hinaus sollte es geflohenen Menschen möglich sein, ihr Wissen und ihre Erfahrung einzubringen. Sulz trage mit der Ermöglichung dessen zum Wertgefühl der Menschen bei. Michael Widmann von der Diakonie stellte das Projekt vor, das von Mohamed Hamo, Olokodano Jamin und Hasan Kasem geleitet wird. Neben der Geschäftsidee mit Sortiment und Verkaufsmöglichkeiten, stießen auch die Nähunterstützung und die vier Nähkurse auf Begeisterung, ist doch einer im Herbst speziell für Männer vorgesehen. Mohamed Hamo sprach über einen Dolmetscher seinen Dank an die Kirche, die Stadt, die Diakonie, den Kreis und an alle Helfer aus. Mit den Kleinprojektfonds habe die Kirche ein Signal zur Unterstützung gesetzt, kam von Dieter Kaufmann, Oberkirchenrat und Vorstand des diakonischen Werkes. Als Starthilfe überreichte er den Initiatoren zusammen mit July einen Scheck über 2000 Euro. Und augenzwinkernd gab es noch eine Plane vom Diakonischen Werk für Taschen, damit man auch mit einer schönen Tasche zur Arbeit gehen könne. Über gute Erfahrungen mit der dezentralen Unterbringung im Landkreis sprach Bernd Hamann vom Landratsamt und sah darin die bisher gute soziale Integration begründet. In imponierender Weise werde in Sulz etwas getan. Wer möchte da nicht Sulzer sein? In der gelungenen Idee "Nähwerkstatt" sah Stadträtin Cornelia Bitzer-Hildebrandt auch eine geschichtliche Brücke zur Epoche der Sulzer Textilindustrie. Es träfen ursprüngliche Handwerkskunst auf mechanisierte und industrialisierte Arbeitsweise zum Nutzen beider. Als Dienstleistungsbrücke zwischen engagierten Flüchtlingen und Bürgern lasse sich eine Lücke im Textilgewerbe schließen. Sie wünschte den Betreibern viel Erfolg, gute Begegnungen zwischen den Völkern, inspirative Ideen und deren gemeinsame Umsetzung in Frieden und Freundschaft.