Sulz a. N. Die Wildschweine entwickeln sich zu einem Problem

Das Gewann "Hohe Tannen" diente als Anschauungsobjekt vor Ort. Mehr Nadel- als Laubholz gäbe es im Dürrenmettstetter Anteil am Stadtwald, der bei 133 Hektar liege, informierte der Förster zu Beginn. Brombeerhecken würden zwar von einer guten wasserreichen Bodenqualität zeugen, seien aber nicht gut für die Naturverjüngung. Neueste Untersuchungen hätten gezeigt, dass unter den niedrig wachsenden Hecken Mäuse sehr gut gegen ihre natürlichen Feinde geschützt seien. Die Nagetiere würden allerdings die Tannensamen fressen, so dass keine Setzlinge nachwachsen könnten.

Die Naturverjüngung in diesem Bereich sei schlecht, so Mertes. Der Grund seien überalterte Bestände und zu wenig Jagd. Man könne das am Kontrollzaunverfahren sehen. Er wolle allerdings keine "Jägerschelte" betreiben. Allerdings habe sich auch die Waldbewirtschaftung gegenüber früher verändert: "Mit einem Schlag kommt heute mehr Licht in den Wald, die Besamung geschieht dann auf größeren Flächen. Da kommt der Rehverbiss nicht mehr nach", erklärte der Förster. Das Wildschwein-Problem werde allerdings sehr stark zunehmen, kündigte er an. Bei der jüngsten Treibjagd hätten die Jäger rund 90 weibliche Wildschweine gesehen und nur wenige geschossen. "Das wird künftig eine extreme Herausforderung für die Jäger werden", waren sich Mertes und Bernhard Nestel einig.

Den Vorbau mit Tannen weiter voranzutreiben, sei das Ziel der Waldbewirtschaftung, so Mertes. Allerdings tue sich die Tanne im Dürrenmettstetter Wald etwas schwer, denn Dürrenmettstetten sei "steinreich", gab er zu bedenken. Die jungen Pflanzen würden mit einer Verbiss-Kappe oder einer Wuchshülle geschützt. Da die Setzlinge aus der Pflanzenschule, "die voll unter Dünger stehen", ein wahrer Leckerbissen für das Rehwild seien, müssten sie besonders geschützt werden.