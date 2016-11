Sulz a. N. Die Weiten der chilenischen Pampa

Diakon Gernot Dilger zeigte in seinem Diavortrag Eindrücke von seiner Reise in den Süden Chiles und zu den Indios. Der schmale Landstreifen Chiles im Südwesten Südamerikas grenzt über viertausend Kilometer an den Pazifischen Ozean. Dilgers Tour führte in gegensätzliche Vegetationszonen, durch Urwald und auf Indianerpfaden durch die Gras-Weiten der Pampa, über Geröllhalden hinauf in die Bergsteigerwelt Chiles mit schneebedeckten Bergen und einem der schönsten Gipfel der Welt, dem Cerro Torre, übersetzt "Turm-Berg".

Ebenso beeindruckten Bilder von Eisbergen in dem Gletschersee des mächtigen Grey Glacier, dessen Gletscherzunge im See endet. Hinter der Felsküste gibt es auch fruchtbares Land mit Tierhaltung und Ackerbau. Dilger zeigte Ranchersiedlungen zur Überwachung und Schutz vor Waldbränden und Wildpferde, die zugeritten und verkauft werden.

Hier leben die Ureinwohner, die Mapuche-Indianer, in winzigen Dörfern. Auf ihrem Hof leben sie in einer "Ruka", einem Haus aus Holz, Lehm und Schilf, ohne Fenster und der Türöffnung nach Osten. Sie haben keinen Fußboden, sie wollen nichts zwischen sich und der Erde haben. "Mapuche" bedeutet "Menschen der Erde". Dazu zeigte Dilger noch Bilder von Pflanzen und Haustieren. Den Abschluss machte ein heiteres Gedicht von Liesel Unterreiner.