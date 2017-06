Sulz a. N. Die Trockenheit setzt der Tanne zu

Sulz. Die Trockenheit setzt dem Wald zu. Dass vor allem die Tanne darunter leidet, liegt daran, dass sie ein Tiefwurzler ist. "Das sind Tonhänge", erklärt der stellvertretende Kreisforstamtsleiter Norbert Utzler. Bei Trockenheit bilde Ton Risse, und dadurch könnten die Feinwurzeln der Tanne geschädigt werden. Sie seien dann nicht mehr in der Lage, Wasser an sich zu ziehen. In den vergangenen zwei Jahren hat es zu wenig geregnet, und es gab längere Trockenperioden. Das wirkt sich aus. "Wir sind in der baden-württembergischen Sahel-Zone – im Regenschatten des Schwarzwaldes", sagt Utzler, auch mit Blick auf das derzeit so heiße Wetter.

Die Waldarbeiter bearbeiten gerade zwei umgelegte Weißtannen. "Sie sind noch nicht komplett kaputt", stellt Forstwirtschaftsmeister Thomas Müller fest. Das heißt: Das Holz kann noch mit guter Qualität vermarktet werden. Ein paar Wochen später wäre das nicht mehr möglich gewesen.

Utzler schätzt, dass im Revier Kirchberg etwa 300 bis 400 Festmeter anfallen. Den Holzmarkt werde das nicht wesentlich beeinträchtigen, dieser sei momentan noch aufnahmefähig. Allerdings müssen die kranken Bäume – man erkennt sie an den rotgefärbten Kronen – zuerst gesucht werden. Die Waldarbeiter sind auf schwierigen Flächen, wie teilweise auf dem Kirchberg, auch länger mit den Fällarbeiten beschäftigt. Das ist kostenintensiv.