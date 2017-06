Sulz a. N. Die Sulzer Schwäne haben kein Nest mehr

"Keine Ahnung, wer dort gemäht hat. Wir waren es nicht", versichert Herbert Rautenberg, einer der Gewässerwarte des Angel- und Naturschutzvereins (ANV) Sulz. Das Grundstück gehöre dem Betreiber des unteren Wehrs. Dass das Nest weg sei, darüber, so Rautenberg, "haben wir uns auch gewundert".

Die Aufregung darüber hält sich bei ihm jedoch in Grenzen: "Das ist nicht so schlimm. Die bauen im nächsten Jahr wieder ein neues Nest", ist er sich sicher.

Das Schwanenpaar, das erste, das in Sulz genistet hat, legte insgesamt vier Eier, wie Rautenberg beobachtet hat. Aus einem ist ein Junges geschlüpft, die anderen Eier, ist sich der Sulzer Fischer sicher, seien nicht befruchtet gewesen. Er geht davon aus, dass es sich in Sulz um noch unerfahrene und junge Schwäne handelt, die erstmals Nachwuchs haben. An ihr früheres Nest kehrten die Schwäne wieder zurück. Dort hätten sie auch ihre Ruhe.