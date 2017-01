Sulz a. N. Die Sulzer Firma Sturm bleibt auf Wachstumskurs

Das Unternehmen ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Mit einer Handvoll Mitarbeiter hatte sich Sturm vor 16 Jahren selbstständig gemacht. Heute umfasst seine Mannschaft nicht nur achtmal so viele Mitarbeiter, sondern wächst stetig weiter. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen sechs neue Mitarbeiter dazu gewonnen, beispielsweise Khalid Abdirahman, einen der Azubis zum Anlagenmechaniker Sanitär, Heizung und Klima. Der Somali hat eine lange Odyssee hinter sich, floh ohne Familie aus seiner von Bürgerkrieg gebeutelten Heimat. Der 20-Jährige lebt nun seit rund anderthalb Jahren in Deutschland, hat seinen Hauptschulabschluss nachgeholt und hervorragend Deutsch gelernt. In der Firma überzeuge er alle mit seinem Wissensdurst. Sturm: "Khalid ist menschlich wie fachlich eine große Bereicherung für uns alle"

Zum Jahresanfang stößt ferner ein neuer Kollege zur Kundendienstabteilung, die somit auf einen festen Stamm von acht Monteuren anwächst. Das Unternehmen hat mittlerweile über 1400 feste Wartungsverträge mit Kunden abgeschlossen. Gerade darum seien auch in diesem Firmensektor flexible und engagierte Top-Mitarbeiter so immens wichtig. Die Weihnachtsfeier bot zudem den passenden Rahmen, eine langjährige Kollegin zu ehren: Sachbearbeiterin Milena Kopp wurde für zehnjährige Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet.